Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi
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Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

27.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:28
Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde mezarcı Hacı Tosun (48), Covid-19 salgınına dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde mezarcı Hacı Tosun (48), Covid-19 salgınına dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi. Tosun, "Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.

Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor. Tosun, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Tosun, kendi kazdığı mezara girerek, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı olmaya davet etti. Tosun,  "Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.


Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi
Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi
Koronavirüse dikkat çekmek için kendi kazdığı mezara girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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