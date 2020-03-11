Koronavirüse aldırmayanlar rengarenk Holi Festivali'nde doyasıya eğlendi
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını sebebiyle toplu etkinlikler yasaklanırken, Hindistan'da binlerce kişi sokaklara dökülerek baharın gelişini simgeleyen Holi Festivali'ni kutladı. View on euronews
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Kaynak: Euronews.com
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