Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler
İZMİT'te, sahil kenarındaki otoparkta maske ve sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlenen gençler kameralara yansıdı.
21.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:22
İZMİT'te, sahil kenarındaki otoparkta maske ve sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlenen gençler kameralara yansıdı.
- İzmitkocaeli
İzmit'te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkın bulunduğu yolu zaman zaman kapatan gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.
- İzmitkocaeli
Kaynak: DHA