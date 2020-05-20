Koronavirüs: Yurt dışından Türkiye'ye gelenler yurtlarda değil evlerde karantinaya alınacak
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Koronavirüs: Yurt dışından Türkiye'ye gelenler yurtlarda değil evlerde karantinaya alınacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yurt dışından Türkiye'ye gidenlere uygulanan öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınma uygulamasında değişikliğe gidiyor.

Koronavirüs: Yurt dışından Türkiye'ye gelenler yurtlarda değil evlerde karantinaya alınacak
20.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:55

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yurt dışından Türkiye'ye gidenlere uygulanan öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alınma uygulamasında değişikliğe gidiyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Halk Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İçişleri ile Dışişleri Bakanlıklarına, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ve tüm valiliklere gönderdiği "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar ile Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazıda, yeni uygulamanın detayları yer alıyor:

Şu an yurtlarda kalanlar

Yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye gitmiş ve şu an yurtlarda kalan kişilere test yapılacak. Negatif çıkanlar evlerinde 14 gün izolasyon altına alınacak. Pozitif çıkanlar ise hastaneye gönderilerek tedavisine başlanacak.

Yurtlardan çıkışlar 23 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışından gelen uçaklardaki yolcular

Yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların ise 14 günlük izolasyonları, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacak. Bu kişiler havaalanlarında belirlenen alanlarda yapılan muayeneleri sonrasında eğer risk ya da semptom görülmüyorsa, evde kendi kendilerine karantina uygulayacak ve aile hekimleri tarafından takipleri yapılacak.

Evlerine kendi imkanlarıyla gidecek olan bu kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) kaydedilecek.

Evde karantinaya girecek olanlar bunun için bir form imzalayacak. 14 gün kuralına uymayan kişilere ise 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak. Aynı zamanda başkalarının sağlığını da tehdit ettiği gerekçesiyle idari yaptırımı olacak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabilecek.

Ancak semptom yönünden şüpheli görülen kişiler 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüklerinin belirlediği hastanelere kaldırılacak.


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