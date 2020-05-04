Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim
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BBC

Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim

Koronavirüs Yunanistan: Salgın döneminde en çok turizmci olarak işimi yapmayı özledim
04.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:56

Yunanistan da koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zora giren ülkelerden. İstanbul doğumlu tur şoförü Thomas Hayaloglu da bu dönem 'en çok işini yapmayı özlediğini' söylüyor.

İstanbul doğumlu Thomas Hayaloglu, on yılı aşkın süredir yaşadığı Atina'da transfer ve tur şoförlüğü yapıyor. Dünyanın dört bir yanından müşterileri var.

Turizm sektörü koronavirüs salgını sebebiyle durma noktasına gelince, onun da işleri olumsuz etkilenmiş. Salgın esnasında en çok neyi özlediğini sorduğumuzda "İşimi" diyor.

Fakat 4 Mayıs itibariyle Yunanistan'ın salgınla mücadelede ikinci aşamaya geçmiş olması onu umutlandırıyor. Dört gözle havalimanları, marina ve otellerin açılmasını bekliyor. Bir kız bir erkek ikizleri ve eşiyle iyi bir gelecek hayal ediyor.

Hayaloglu, on yıldır ekonomik krizin gölgesinde yaşayan Yunanistan'ın koronavirüsle başarılı mücadelesini, ülkenin turizmi yeniden canlandırmak için neleri tartıştığını ve umutlarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Haber-video: Esra Yalçınalp

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