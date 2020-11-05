Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum
BBC

Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek

05.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:27
Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek

Koronavirüs vakalalarının hızla arttığı Yunanistan'da genel karantina ilan edildi.

Koronavirüs vakalalarının hızla arttığı Yunanistan'da genel karantina ilan edildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bilim Kurulu'nun uyarıları ve çağrıları üzerine ülkede 3 hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı.

Cumartesi günü saat 06: 00 itibarıyla uygulanacak karantina kuralları uyarınca market ve ezcaneler dışında tüm mağazalar kapalı kalacak.

Sokağa çıkma kısıtlamaları Mart ayında olduğu gibi aynen uygulanacak.

Yuva ve ilk okullar dışında ilk ve orta dereceli okullar kapalı kalacak, öğrenciler uzaktan eğitim görecek.

Bireyler ancak SMS üzerinden alacakları izinlerle, maske ve mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Hastane ve doktor ziyaretleri, cenaze törenleri, yardım amaçlı ziyaretler, spor yapma ve köpek gezdirme için alınabilecek izinler de kısa süreli olacak.





Başbakanı Miçotakis: İkinci dalgada salgın beklenenden daha hızlı yayılıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis genel karantina kararını, vaka sayılarının aniden günde 2000'lere çıkması, entübe hasta sayısının çoğalması ve yoğun bakım ünitelerine duyulan ihtiyaçların artması üzerine Bilim Kurulu'nun hazırladığı raporlarından sonra almak zorunda kaldığını ve ikinci dalgada salgının beklenenden daha hızlı yayıldığını söyledi.

İşyerlerinin kapatılmasından zarar görecek iş sahiplerine ve çalışanlarına mali yardımlar verileceğini de açıklayan Miçotakis, bu amaçla "kara günler" için ayırdıkları 37 milyar euro'nun bir kısmını kullanacaklarını belirtti.

Yunanistan'da dün açıklanan günlük vaka sayısı 2 bin 646, entübe hasta sayısı 179, ölü sayısı ise 18'di.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye, ölü sayısı ise 673'e çıkmıştı.





BBC

İlgili Haberler

Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi
Avrupa'da koronavirüs paniği büyüyor! Ölüm haberleri peş peşe geldi, Fransa'da ulusal karantina ilan edildi
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yunanistan'da koronavirüs alarmı: Sokağa çıkma yasağı başladı
Yunanistan'da koronavirüs alarmı: Sokağa çıkma yasağı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Bergüzar Korel İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 14:52:14. #1.14#
title