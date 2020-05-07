Korona virüs sürecinin iyi yönetilmesi konut sektörüne yarayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs sürecinin iyi yönetilmesi konut sektörüne yarayacak

Korona virüs sürecinin iyi yönetilmesi konut sektörüne yarayacak
07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:52

Koronavirüs ile hemen her sektörde oluşan dijital dönüşüm ihtiyacı, her geçen gün önemini artırıyor.

Dijital dönüşüm aracılığıyla konut sektöründe kurulacak blok zincir teknolojileri ile kayıt dışılık sorununun tümüyle tarihe karışabileceğini belirten Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, böylece bilanço dışı ekonominin de kayıt altına alınabileceğine işaret etti.

Amerika'da, Dubai'de kullanılan blok zincir teknolojileri ile konut sektöründe tamamen dijitale geçildiğini örnek gösteren Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, "Yani bir alıcı bir daire almak istediğinde bir uygulama vasıtasıyla haritadan binaya tıkladığında o dairenin tarihçesi ve fiyat iniş çıkışlarını görütüleyebiliyor. Bu sistem bürokrasi tarafından bir politika olarak kabul edilirse tapu dairelerinin katılımıyla kayıt dışılık tarihe karışabilir." dedi.

Şehirlerin haritaları yapay zeka ile sektöre entegre edildi

Dijital dönüşümün birçok alana dokunduğunu belirten Bucak, konuyu şu sözlerle özetledi:

"Tüketici için de çok kritik. Daire almak isteyen bir kişi böyle bir sistemden yararlanarak satın alma kararında daha analitik ve güvenli olabiliyor. Yani piyasada dönen fiyatlara aldırış etmeden, sistemden girip almak istediği gayrimenkulü dijital tarafta detaylı bir şekilde analiz edebiliyor. Bu konuda Türkiye'de atılımlar yapıldı ve şu an blok zinciri sistemi ile modellenen Türkiye'deki bütün şehirlerin haritaları, yapay zeka ile gayrimenkul sektörüne entegre edildi. Kullanım alışkanlıkları arttıkça önemi de ortaya çıkacaktır."

Dijital sistemler güven inşa edecek

"Bir diğer faydası da aslında, güven unsurunun tesisi. Türk halkının 185 milyar doları vadeli hesaplarda. Türk halkının bu parayı gayrimenkule aktarması için güven duyması gerekiyor.

Fiyatlara güven, ekonomiye güven, bürokrasiye güven… Bu güveni dijital sistemler temin edecek."

Konutun gerçek fiyatı ile "gösterilen" fiyatı arasındaki fark 4 trilyon TL

Gayrimenkul sektörünün en önemli problemlerinden biri kayıt dışılık olarak gösteriliyor. Özellikle 2'nci el konutlar tarafında yapılan tapu devirlerinde, gerçek satış fiyatı ile ''gösterilen'' satış fiyatı arasındaki ciddi farklar devlet için büyük vergi kaybına sebep oluyor. Konutun gerçek satış fiyatı ile "gösterilen" fiyatı arasındaki farkın 4 trilyon TL olduğuna dair ciddi öngörüler olduğunu vurgulayan Bucak, "4 trilyon TL farkın vergi kaybı kısmı büyük bir hacim anlamına geliyor" dedi.

Korona virüs sürecinin iyi yönetilmesi konut sektörüne yarayacak

Devlet yönetimi tarafından korona virüs sürecini etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesinin, konut sektöründe yabancı yatırımcı açısından ciddi kazanımları olacağına değinen Bucak, "Bu başarılı yönetim, yabancı yatırımcıların Türkiye'den hem vatandaşlık başvurusu hem de konut yatırımı yapmasında önemli bir rol üstlenecek. Virüsün etkileri yok olduğunda hiç vakit kaybetmeden global ölçekte konut sektörünün tanıtımının yapılmasıyla sektörümüzde yabancı yatırımcı talebi artış gösterecektir. Ekonomimizin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu günlerde en büyük desteğin konut sektöründen geleceğine inanıyorum." diye ifade etti.

15 Haziran'dan sonra hareketli günler gelecek

Sektörde mayıs ayı içerisinde korona virüsten kaynaklı bir durgunluk yaşanabileceğini söyleyen Bucak, "15 Haziran sonrasında bizi çok hareketli günler bekliyor" dedi. Hareketli günlerin konut fiyatlarında artışı da beraberinde getireceğine işaret eden Bucak, "Bugünlerde markalı konut projelerine yatırım yapanlar, döviz avantajından ötürü TL bazında 5-6 ay içinde en az yüzde 25 kar elde etmiş olacaklar." dedi.

Korona virüs konut trendlerini değiştirdi

Korona virüsün konut trendlerinde de bir değişim yarattığını belirten Bucak, "Artık sosyal donatılı konut projelerinde daha az teması sağlayan mimari projeler ön plana çıkacak. Kullanılabilir balkonu olan, ortak kullanıma açık peyzaj alanları, açık yürüyüş ve spor alanları gibi olanakları içinde barındıran projelerin satışı hız kazanacak. Sadece şehir merkezine yakın markalı konut projeleri değil, şehrin çeperindeki konut projeleri de en az şehrin içindeki konutlar kadar avantajlı bir konuma gelecek. Virüs sonrası yatırımcılar; bitişik nizamlı, sıkışık düzenli semtler yerine, daha ferah, yeşil alanı bol konut projelerine ilgi gösterecekler." dedi.

Mersin de potaya girdi

Korona virüs, konut talebinin adresini değiştirmedi. İstanbul yine talepte ilk sırada yer alıyor. Mart ayı satış rakamları, Mersin'in ilk defa potaya girdiğini gösteriyor. Irak'a 5-6 saatlik karayolu ulaşımı kadar yakın olması nedeniyle Mersin'in bu yıl Irak'lı yatırımcıların radarına girdiğini kaydeden Bucak, "Yine bölgede Adana, Hatay gibi illere yapılan yaptırımlar da dikkat çekiyor. Mars Investment olarak yatırımcılarımızla yaptığımız online görüşmeler sonucunda, İstanbul dışındaki Anadolu illerimizi de sorduklarını gözlemledik. Dolayısıyla artık konut satışlarının sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayıp, Anadolu'nun birçok iliyle devam edeceğini görüyoruz." diye belirtti.

Türkiye, yurt dışında tam tanıtılamıyor

Mars Investment olarak yurtdışında katıldıkları kongre ve etkinlikler sırasında Türkiye'nin tanıtımında eksik kalan noktaları tespit ettiklerini belirten Bucak, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Konuyla ilgili olarak ciddi simülasyon, pazarlama ve strateji çalışmaları yaptık. Ülkemizin tanıtımının yapılması adına, gayrimenkul sektörünün liderlerinin de katılımıyla Gayrimenkul İhracat Geliştirme Derneği'ni (GİGDER) hayata geçirdik. Bizler GİGDER olarak gayrimenkul sektörünün değerini dünyaya anlatır iken, sağlık ve turizm sektörlerini de tanıtıyoruz. Şu anda gayrimenkul, sağlık ve turizm tamamlayıcı sektörler haline geldi. Dernek olarak sadece yatırımcı çekmiyoruz aynı zamanda yatırımcıların karşılaşabilecekleri bürokratik sorunlarının çözümlenmesinde de katkı sağlıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen insanların muhatabı olmayı hedefliyoruz. Haklarını koruyacak şeffaf profesyonel bir dernek konseptindeyiz. Türkiye'de bugün satış bekleyen 1.8 milyon adet konut var. Dünyanın metropollerinde yabancı konut yatırım oranları yüzde 10'larda. Bu oranın yapacağımız tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla önümüzdeki dönemlerde daha da yükseleceğine inanıyoruz."

Türkiye, "kelebeğin gövdesi" konumunda

Türkiye'nin Çin hükümetinin yeniden canlandırmak istediği İpek Yolunun kalbinde yer alan konumunun, onu dünya ticaretinin merkezi haline getirdiğini belirten Bucak, "Ortadoğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya arasında bir eşsiz konumda olan ülkemiz, Çin devletinin planladığı "One Belt, One Road" projesi içerisinde bir "kelebeğin gövdesi" konumunda yer alıyor. Bu da Çin'in ülkemize yönelik talebinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Çin, Türkiye'yi özellikle coğrafi konumu bakımından yurt dışına açılan kapı olarak değerlendiriyor. Virüs tehdidi bittiği ve piyasalar açıldığı zaman ertelediğimiz Çinli yatırımcı görüşmelerinin satışa dönmesini bekliyoruz." diye ifade etti.

İşte konut sektörünün yabancı yatırımcı karnesi

·Türkiye'de konut sektörü 160 tane ülkeye hitap ediyor

·Türkiye'ye giren 13 milyar dolarlık yabancı direk yatırımların, 6 milyar doları konut sektörüne gidiyor.

·Türkiye'deki yabancı yatırımcı seviyesi yüzde ise 3 ile 5 seviyesinde seyrediyor.

·Türkiye'ye yurtdışından direk yatırım yapan 3 kişiden 1.5 kişi, gayrimenkule yatırım yapıyor.

·Sektörde Çinli akını bekleniyor. Virüsle birlikte yüzde 1'in altına gerileyen Çin talebi, virüsün etkilerinin azalmasıyla hızla yüzde 47'ye yükseldi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Evlerine dönen Suriyeliler, harabeye dönen evlerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, harabeye dönen evlerinde iftar yapıyor
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Pınar Altuğ Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Avrupa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Korona virüs sürecinin iyi yönetilmesi konut sektörüne yarayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:07:11. #1.14#
title