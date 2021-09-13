Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele halen devam ediyor. Şu ana kadar virüs nedeniyle 5 milyon kişi yaşamını yitirdi. Koronanın en dikkat çeken varyantı ise Delta oldu. Peki, Koronavirüs yeni semptomları nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KORONAVİRÜS YENİ SEMPTOMLARI NELERDİR?

KORONA BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle korona belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. Yeni 5 belirti şöyle:

1. Yüksek ateş

2. Titreme

3. Devamlı öksürük

4. Koku kaybı ve değişikliği

5. Tat kaybı ve değişikliği

Uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

VARYANTLARIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Uzmanlar ayrıca bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlarına yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle:

• Yüksek ateş

• Titreme

• Devamlı öksürük

• Koku kaybı veya değişikliği

• Tat kaybı veya değişikliği

• Baş ağrısı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Olağandışı yorgunluk

• Boğaz ağrısı

• Bilinçte bulanıklık

• Deri döküntüsü

• Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

• Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

• Nefes darlığı

• Göğüs ağrıları

• Kas ağrıları

• Boğuk ses

• İshal

• İştahsızlık

• Karın ağrısı

• Burun akması

• Hapşırma

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