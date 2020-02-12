Koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 dünya teknoloji sektörünü nasıl vurdu?
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Koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 dünya teknoloji sektörünü nasıl vurdu?

Sektördeki önemli markaların çekildiklerini açıklamalarının ardından Barselona'da 24 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Dünya Mobil Kongresi'nin iptal edilmeyeceği ve ertelenmeyeceği açıklandı. Peki, salgın dünyada teknoloji sektörünü nasıl etkiledi?

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:30
Koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 dünya teknoloji sektörünü nasıl vurdu?

'da 24 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Dünya Mobil Kongresi'nin sektördeki önemli markaların çekildiklerini açıklamalarına karşın ertelenmesi veya iptal edilmesinin düşünülmediği açıklandı.


Son olarak Intel, Facebook, Sony, Amazon, Ericsson ve Vivo'nun koronavirüs/COVID-19'un neden olduğu güvenlik riskleri gerekçesiyle katılmama kararı alması, iletişim teknolojileri alanında en önemli kongre olarak kabul edilen uluslararası organizasyona ciddi bir darbe oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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