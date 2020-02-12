Koronavirüs, yeni adıyla COVID-19 dünya teknoloji sektörünü nasıl vurdu?

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:30

Barselona'da 24 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Dünya Mobil Kongresi'nin sektördeki önemli markaların çekildiklerini açıklamalarına karşın ertelenmesi veya iptal edilmesinin düşünülmediği açıklandı.



Son olarak Intel, Facebook, Sony, Amazon, Ericsson ve Vivo'nun koronavirüs/COVID-19'un neden olduğu güvenlik riskleri gerekçesiyle katılmama kararı alması, iletişim teknolojileri alanında en önemli kongre olarak kabul edilen uluslararası organizasyona ciddi bir darbe oldu. Euronews.com'da Görüntüle