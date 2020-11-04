Koronavirüs yasakları neler? Lokantalar ne zaman kapanacak? Berberler ne zaman kapanacak? Halı sahalar ne zaman kapanacak?
Koronavirüs vaka oranlarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği Kabine toplantısı ardından yeni yasak ve kısıtlamaları duyurdu. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Lokanta, berber, pazar yeri, düğün salonları kapanıyor mu?
Koronavirüs önlemleri geri geliyor! Pandemi süreci nedeniyle tedbirler ve kısıtlamalarla vaka oranlarında yaşanan düşüş sonrası normalleşme sürecine geçilmişti. Son dönemde ardan covid-19 vaka oranları neticesinde Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu. İşte, ayrıntılar...
KORONAVİRÜS YASAKLARI NELER?
Erdoğan'ın koronavirüs önlemi kapsamında duyurduğu yasaklar şöyle:
- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
- Pazar yeri ve market gibi yoğun denetimler artırılacak.
- Paket servis hariç lokantalar, berberler, halı sahalar, sinemalar/tiyatrolar/konser salonları, havuzlar, nikah/düğün salonları, kafeler, pastaneler, internet kafeler gibi insanların toplu olarak bulunduğu tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?
İstanbul başta olmak üzere koronavirüs hasta sayısında öenmli ölçüde artış mevcut. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir" dedi.
Aşı hakkında ise, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde kullanılabilir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Kendi aşımızı da bahar aylarında kullanılabilir kılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.