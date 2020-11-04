Koronavirüs yasakları neler? Lokantalar ne zaman kapanacak? Berberler ne zaman kapanacak? Halı sahalar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs vaka oranlarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği Kabine toplantısı ardından yeni yasak ve kısıtlamaları duyurdu. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Lokanta, berber, pazar yeri, düğün salonları kapanıyor mu?