Koronavirüs Yapay Zekâ Yardımıyla Teşhis Edilebilecek Güney Kore'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Corona virüsü, Covid-19'un tanısı için kullanılabilecek bir yapay zekâ geliştirildi.

Güney Kore'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Corona virüsü, Covid-19'un tanısı için kullanılabilecek bir yapay zekâ geliştirildi. Akciğer tomografileri baz alınarak, hasarlı organın 3D modellemesi ve 3D medikal baskı, veri kaynakları kullanılarak geliştirilen yapay zekâ yazılımı, Corona virüsü tanısında kullanılabileceği gibi aynı zamanda zatürre belirtilerinin seviyesini de 1 dakika gibi kısa bir zaman içerisinde belirleyebiliyor. Geliştirilen yapay zekâ ile ilgili görüşlerini paylaşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Huri, Corona virüsünün erkenden teşhis edilebilmesi için gerçekleştirilen yapay zekâ çalışmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Huri sözlerine, Koreli ve Çinli Corona virüsü hastalarının akciğer tomografi sonuçlarından yararlanılarak geliştirilen yapa zekânın, bir kişinin akciğer tomografi sonuçlarını, hasta bir kişinin sonuçları ile karşılaştırarak 1 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kişinin Corona virüsü seviyesini tespit edebildiğini ve Corona virüsüyle mücadelede bu çalışmanın son derece önemli olduğunu da ekledi.

Koronavirüs ve yapay zeka bir araya geldi

Yapay zekâ yazılımı önce hekim bilgisayarına kuruluyor ve sonrasında akciğer tomografisi çekilen hastanın tomografi sonuçları kolaylıkla programa yüklenebiliyor. Yükleme işleminden sonra, yapay zekâ yazılımı saniyeler içerisinde olasılık hesabı yapıyor ve hastanın durumuna ilişkin ön görü raporu hazırlanıyor.

Corona virüsüne yakalanan kişilerin zaatüre belirtilerinin ölçülmesi için yapay zekâ yazılımı ücretsiz olarak tüm dünyada kullanıma sunuldu. Corona virüsüyle mücadele kapsamında kâr amacı gütmeden geliştirilen yapay zekâ yazılımı şu anda 24 ülkede 324 enstitüde kullanılıyor. Doç. Dr. Emre Huri, yazılımın Türkiye'de de kullanılabilmesi için Güney Koreli araştırma ekibiyle iletişime geçildiğini, yapay zekâ tanıtım videosunun Türkçe'ye çevrildiğini, ve yazılımın kullanımı için çalışmalara başlandığını belirtti.