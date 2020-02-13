Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı
Vietnam'ın başkenti Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 binden fazla kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.
13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16
Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.
Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com