Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı
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Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı

Vietnam'ın başkenti Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 binden fazla kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.

13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16
Koronavirüs: Vuhan'dan sonra Vietnam'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi karantinaya alındı

'da 10 binden fazla kişinin yaşadığı Son Loi bölgesi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.


Yetkililer, başkent Hanoi yakınlarındaki tarım bölgesinde yaşayan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, onlarca köyün olduğu alanı 20 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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