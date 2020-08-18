Koronavirüs: Vuhan'da hayat salgın sonrası nasıl normalleşti?
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BBC

Koronavirüs: Vuhan'da hayat salgın sonrası nasıl normalleşti?

Dünyada Çin dışında koronavirüsle yoğun mücadele hâlâ sürerken, Vuhan Maya Beach Water Park'ta çekilen fotoğraflar kısa sürede viral oldu.

Koronavirüs: Vuhan'da hayat salgın sonrası nasıl normalleşti?
18.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:05

Binlerce insan maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın, havuz başında, çalan müziğe eşlik ediyor.

2020'de görmeye alışık olmadığımız bir görüntü bu. Ancak hafta sonu, koronavirüsün dünyaya yayılmadan önce ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde bu ve benzeri çok sayıda sahne yaşandı.

Dünyada Çin dışında koronavirüsle yoğun mücadele hala sürerken, Vuhan Maya Beach Water Park'ta çekilen fotoğraflar kısa sürede viral oldu.


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Kısıtlamalar 23 Ocak'ta başladı

Vuhan'da, koronavirüs sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 400'den fazla vaka görülmesinin ardından 23 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik eşi görülmemiş önlemler alındı.

Çin yönetimi bu tarihten bir hafta önce virüsün insandan insana geçtiğini doğrulamıştı.

Birkaç ay içinde binlerce insan yapılan testlerle birlikte karantinaya alındı. 11 milyonluk şehrin Çin'in geri kalanıyla bağlantısı kesildi.

Halka açık tüm büyük toplantılar iptal edildi ve halktana sokağa çıkılmaması istendi.

Ocak ayında dünyanın ilk karantinasının görüldüğü Vuhan, tamamen bir hayalet kasabayı andırıyordu.

Mart ayına gelindiğinde ise sokağa çıkma kısıtlamaları yavaş yavaş ve kademeli olarak gevşetildi.

Her haneden bir kişinin, en fazla iki saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verildi.

Alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Toplu taşıma araçları çalışmaya başladı. İnsanlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Ancak sosyal mesafe ve maske kuralları hala geçerliydi.

Ancak 12 Mayıs'ta altı yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şehirde 11 milyon kişiye birden test yapılmasına yönelik iddialı planlar uygulamaya kondu. Salgın kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Nisan itibarıyla normalleşme süreci

Sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan ayında kaldırıldı ve Mayıs ortasından bu yana Vuhan veya kentin de içinde olduğu Hubei eyaletinde Çin kaynaklı bir koronavirüs vakası görülmedi.

Evlilik planlarını askıya alan çiftler nikah salonlarına akın etti.


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Bir süre sonra okullar ve işletmeler açıldıkça, toplu taşıma araçları faaliyete geçtikçe hayat da normale dönmeye başladı.


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Haziran ayına gelindiğinde de sokak tezgahlarıyla akşam ve gece kurulan pazarların yeniden açılmasına izin verildi.

Temmuz ayında ise Çin'in çoğu bölgesinde hayat normale dönmeye başladı.

Çoğu yerde sinemaların yeniden açılmasına izin verildi.

Bazı parklar, kütüphaneler ve müzeler de yarı kapasiteyle açıldı.

Daha büyük toplantıların yapılmasına da izin verildi.


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Bugün, Vuhan'da hayatın normale döndüğü görülüyor.

Hafta sonu HOHA Elektro Müzik Festivali'ne katılan insanlara ait görüntüler de bunu kanıtlar nitelikteydi.

Organizatörler, daha fazla ziyaretçi çekmek için kadın turistlere yarı fiyatına bilet bile sattılar.

Maya Su Parkı'na ev sahipliği yapan "Wuhan Vadisi" 25 Haziran'da yeniden açıldı. Ancak işletmenin genel müdür yardımcısına göre Ağustos ayında daha fazla ziyaretçi almaya başladı.

İşletmenin yetkilisi parkı hafta sonu yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini söylüyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki sayının yaklaşık yarısı.

Çin'de bazı sosyal medya kullanıcıları Vuhan'da böylesine büyük ölçekli bir etkinliğin yapılmasına izin verilmesine şaşırdıklarını söyledi.

Vuhan'da halen büyük toplantılar yasak değil. Ancak su parkındaki gibi etkinlikler izne tabi.

Dünyada vaka sayısı 21 milyonu aştı

Dünyanın diğer bölgelerinde ise koronavirüs vaka sayılarında artış sürüyor. Dünya çapında vaka sayısı 21 milyonu geçti.

Virüsü başarıyla kontrol altına almış görünen Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkeler de yeni bir vaka dalgasıyla karşı karşıya.

Bu nedenle diğer ülkelerin, kalabalık etkinliklere izin verme konusunda kendilerine güvenmeleri uzun zaman alabilir.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır

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