Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi?

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başladı.

10.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:00
Koronavirüs: Vuhan'da halk karantina sırasında en çok neyi özledi?

Aralık ayında Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hayat normale dönmeye başladı. Kentin çoğu mahallesinde kısıtlamalar gevşetildi.

Şehirden çıkışlara da kontrollü olarak izin veriliyor.

Vuhan'da insanlar, sokaklara ve parklara çıkmaya başladı.

Peki 78 gün sonra sokağa çıktıklarında yapmak istedikleri ilk şey ne oldu?

Vuhanlılar'dan dinliyoruz.

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