Koronavirüs vücuda girdikten sonra ne yapıyor? Hücreleri nasıl ele geçiriyor?
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsten 4 bin 750’den fazla kişi hayatını kaybetti. Peki yeni tip koronavirüs hücrelere nasıl saldırıyor? Vücutta nasıl etkili oluyor? Covid-19’dan nasıl iyileşilir?
12.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:31
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan yeni tip koronavirüsten bugüne kadar 4 bin 750'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı yaklaşık 130 bine ulaştı.
Yeni tip koronavirüs, doktorların çok yakından bildiği koronavirüs ailesinden gelen 7'nci tip virüs. Fakat Covid-19, 2002'de ortaya çıkan SARS ve 2012 görülen MERS gibi hızlı yayılan ve öldürücü bir hastalık. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com