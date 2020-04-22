Koronavirüs, Victoria's Secret'in hisse satışını da vurdu: Anlaşma iptali için dava Koronavirüs salgını dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret'in 525 milyon dolarlık hisse satışını iptal ettirtti. Markanın yeni sahibi olacak olan yatırım fonu satışın iptali için ABD'de dava açtı

Koronavirüs salgını dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'in 525 milyon dolarlık hisse satışını iptal ettirdi. Markanın yeni sahibi olacak grup satışın iptali için ABD'de dava açtı. Geçtiğimiz şubat ayında ABD'li perakende şirketi Limited Brands, Victoria's Secret'ın 525 milyon dolar değerindeki yüzde 55'lik hissesini Sycamore Partners'a satmak için anlaşmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com