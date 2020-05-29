Koronavirüs ve İnsan Hücrelerinin İlk Karşılaşması Bilim İnsanları Tarafından Anlatıldı
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Koronavirüs ve İnsan Hücrelerinin İlk Karşılaşması Bilim İnsanları Tarafından Anlatıldı

Dünyanın en bulaşıcı virüs türlerinden bir tanesi olarak bilinen koronavirüs ve insan hücrelerinin ilk karşılaşması hep merak konusuydu.

Koronavirüs ve İnsan Hücrelerinin İlk Karşılaşması Bilim İnsanları Tarafından Anlatıldı
29.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:50

Dünyanın en bulaşıcı virüs türlerinden bir tanesi olarak bilinen koronavirüs ve insan hücrelerinin ilk karşılaşması hep merak konusuydu. Sürekli olarak bilim insanlarından bu virüsü nasıl bulaştığını açıklamaları isteniyordu. İlk defa ayrıntılı bir şekilde bu karşılaşma ve sonuçları anlatıldı.

ABD'de yer alan Mount Sinai Health System'a bağlı Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanlarına göre koronavirüsün hücrelere etkili bir şekilde girmesini neyi sağladığını öğrenmek çok büyük bir öneme sahip. Bilim insanları; SARS-CoV-2'nin ve 2002-03 salgınının arkasındaki SARS-CoV virüsünün, insan ACE2 reseptör proteinlerini nasıl giriş kapısı olarak kullandığını ortaya koydu.

Koronavirüs insan hücresine nasıl giriş yapıyor?

Araştırmacılar, SARS-CoV'un sentetik versiyonlarının hücrelere nasıl girdiğini anlamak için test yaptı. Bu virüsün konakçı bağışıklık sisteminden kaçtığı ve hücrelere girdiği anahtar mekanizmalar birer birer ortaya çıkarıldı.

Virüsün yüzeyindeki spike proteininin yüzeydeki reseptör bağlanma alanı veya RBD adı verilen bir kısım yoluyla konakçı hücre reseptörü ACE2'ye bağlandığını ortaya koydular. Yapılan çalışmaların sonucuna göre; SARS-CoV-2 RBD yeni virüse daha verimli bir hücre girişini destekleyen SARS virüsüne göre daha yüksek bir ACE2 bağlanma potansiyeline sahip.

Bilim insanları yaptıkları çalışmanın devamında, bu virüs türünün hücrelere kolay bir şekilde giriş yapmasını sağlayan ek proteinler olduğunu gördüler. Eğer bu proteinleri devredışı bırakabilecek bir madde geliştirirse hem aşı hem de ilaç yapımı çok daha kolay hale gelecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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