Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüs arasındaki fakları gösteren tablo!
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Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüs arasındaki fakları gösteren tablo!

30.11.2020 09:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:10
Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüs arasındaki fakları gösteren tablo!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren grip, soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjiler de artmaya başladı. Peki bu mevsimsel alerjilerle koronavirüsü nasıl ayırt edeceğiz? Grip ile koronavirüs arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı koronavirüs ve mevsimsel alerjiler hakkında görsel paylaştı.

Ülkemizde koronavirüsün artması ve kış aylarınında yaklaşması sebebiyle grip ve koronavirüsarasındaki farklar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki koronavirüsle grip, soğuk algınlığı, mevsimsel aerjiler arasındaki farklar nasıl ayırt edilecek? Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS VE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Tabloya göre Covid-19'un en yaygın belirtileri ateş, bitkinlik,nefes darlığı ve öksürüktür.

Az yaygın belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, koku ve tat kaybı ve vücut ağrılarıdır.

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Yaygın olmayan belirtileri arasındabulantı, kusma ve ishal bulunmaktadır.

Nadir görülen belirtiler arasında ise burun akıntısı veya tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı veya sulanma ve hapşırmadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre gribin en yaygın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, bitkinlik, öksürük ve vücut ağrıları gelmektedir.

Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüs arasındaki fakları gösteren tablo!

Gribin az yaygın belirtileri arasında ise boğaz ağrısı, bulantı veya kusma, burun akıntısı veya tıkanıklığı ve ishal görülmektedir.

Yaygın olmayan belirtileri arasında hapşırma yer almaktadır.

Nadir görülen belirtiler arasında koku veya tat kaybı ve nefes darlığı görülmektedir.

Görülmeyen belirtiler arasında ise gözlerde kaşınrı veya sulanmadır.

İşte korona virüs ve grip arasındaki farklar bu şekildedir. Soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjiler semptomları arasındaki farklar tabloda verilmektedir.

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