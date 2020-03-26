Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Aralık, Wuhan, Sağlık
BBC

Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

Virüs, Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve dünyanın büyük bölümüne yayıldı.

26.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:20
Koronavirüs ve Çin modeli: Salgın nasıl başladı, ülkede hangi önlemler alındı?

Koronavirüs, Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve dünyanın büyük bir bölümüne yayıldı.

Bu süreçte Çin, koronavirüsle mücadelede kendi modelini geliştirdi ve bu modelle vaka sayısını geriletmeyi başardı.

Çin modeli kimileri tarafından başarılı bulunurken, bir yandan da anti-demokratik ve insan haklarını çiğneyen bir model olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Peki Çin modeli tam olarak nedir? Ülke, salgınla mücadelede hangi önlemlere başvurdu?

Çin'in Suzhou kentindeki Xi' an Jiaotong-Liverpool Universitesi'nin Çin Çalışmaları Bölümü'nde öğretim üyesi olan, çalışmaları Çin ve Doğu Asya üzerine yoğunlaşan, koronavirüs nedeniyle geçici olarak Türkiye'de bulunan Doç. Dr. Ceren Ergenç, Çin modeliyle ilgili Skype bağlantısı üzerinden BBC Türkçe'ye konuştu.





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