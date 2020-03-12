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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Sağlık, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs vakası tespit edildi, dezenfeksiyon talepleri rekor kırdı

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformlar, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından, dezenfeksiyon hizmetleriyle ilgili verilerini değerlendirdi.

12.03.2020 08:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:47
Koronavirüs vakası tespit edildi, dezenfeksiyon talepleri rekor kırdı

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde tespit edildiği belirtilen koronavirüsün ardından, 2020'nin ilk 3 ayında (11 Mart tarihine kadar) dezenfeksiyon hizmetine gelen talepler, 2019 yılı boyunca gelen taleplerden %20 daha fazla. Söz konusu dönemde gelen talepler, 2014-2019 yılları arası yapılan yıllık taleplerin de üzerine çıkmış durumda.

Hafta bazında talepler incelendiğinde ise talep yoğunluğunda önemli bir artış söz konusu.

2019'un yıl boyunca haftalık talep ortalaması ile son 3 haftanın haftalık ortalama talep sayısı karşılaştırıldığında artış %1900'ün üzerine çıkıyor.

Ayrıca, Koronadan korunmak için önerilen el dezenfektanı ve kolonyaya talep zirve yaptı. Son iki gündür marketlerde kolonya rafları hızla boşaldı, fırsatçılar ikiye ayrıldı. 'Ürün kalmadı' bahanesiyle stok yaparak kazanç elde etmek isteyenlerle, doğrudan fiyat yükseltenler oldu.

FİYATLAR KATLANARAK ARTIYOR

Ocak ayında 12.50 lira olan kolonyanın fiyatı 33 liraya kadar çıktı. Aynı durum dezenfektan fiyatlarında da geçerli. 3.50-5.00 lira arasında olan dezenfektanlar, bugün 15 lira etiketle satılıyor. Virüse karşı kullanılan maskelerde ise durum daha vahim. Korona yayılmadan önce 10-15 lira olan maske fiyatları 185 liraya kadar çıktı. Öte yandan, sosyal medyada bazı marketlerde kolonya satışlarına sınırlama getirildiğine dair fotoğraflar da paylaşılıyor.

İNTERNETTE DE DURUM AYNI

İnternet üzerinden yapılan satışlarda da durum aynı. Aynı özelliğe sahip maskeler12 liradan başlayıp markasına ve standardına göre 189 liraya kadar çıkıyor.

CEZA KESİLMİŞTİ

Korona virüs salgınının ardından Ticaret Bakanlığı 9 firmaya toplam 943 bin lira para cezası uygulamıştı. Ticaret Bakanlığı yeni açıklama yaparak, haksız fiyat artışını tespit etmeleri halinde CİMER ile Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasından şikayet etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Bültenler

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