Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen korona vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Karabük 552,92 ile ilk sırada yer aldı. En son 737,03 vaka yoğunluğu ile Kastamonu sıralamanın zirvesinde yer almıştı. Vaka haritasına göre her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 3 İL

Haritaya göre en çok vaka görülen iller Karabük, Zonguldak ve Kocaeli olurken; vaka yoğunluğunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Siirt ve Van oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullanmıştı.

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