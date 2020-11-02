Koronavirüs vakalarının arttığı Almanya'da yeni kısıtlamalar getirildi
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BBC

Koronavirüs vakalarının arttığı Almanya'da yeni kısıtlamalar getirildi

02.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:42
Koronavirüs vakalarının arttığı Almanya'da yeni kısıtlamalar getirildi

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugünden itibaren yeni kısıtlamalar getirildi.

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugünden itibaren yeni kısıtlamalar getirildi.

Bugünden itibaren Kasım ayı boyunca Almanya'da barlar, restoranlar, spor salonları, sanat galerileri kapalı olacak. Şimdilik okullar, ana okulları, kuaför ve berber salonları açık tutulacak.

Almanya pandeminin başında aldığı önlemler ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük Covid-19 vakalarıyla takdir toplamıştı. Ama ikinci dalga ülkenin temas takip kaynaklarını zorlamaya başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hıza artan vaka sayıları nedeniyle bölgesel yönetimlere 'hafif kısıtlamalar' olarak adlandırılan önlemleri uygulama çağrısı yaptı.

Alman Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'daki koronavirüs vakaları Pazartesi günü 12.097 artarak 545.027'ye çıktı. Günlük can kaybı da 49 arttı, toplam kayıp sayısı 10.530 oldu.

İngiltere'de de artan vakalar nedeniyle Perşembe gününden itibaren ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı yeni uygulamalara göre bir ay boyunca pub, restoran ve temel ihtiyaç dışında satış yapan mağazalar kapalı tutulacak.

Farklı hanelerden bireyler ev ortamında bir araya gelemeyecek ve açık hava egzersizleri de farklı haneden yalnızca bir kişiyle yapılabilecek. Okullar ve üniversiteler açık olacak.

Avusturya ve Portekiz'de de yeni önlemler alındı.

Avusturya'da Salı günü itibarıyla, akşam saat 8 ile sabah saat 6 arası sokağa çıkma yasağı getirildi. Kafeler ve restoranlar yalnızca paket servisi yapacak.

Portekiz'de de nüfusun toplam %70'i için geçerli olan yeni kısıtlamalar kapsamında herkese evden çalışmaları çağrısı yapıldı. Okullar açık kalacak ve halk yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabilecek.

BBC

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