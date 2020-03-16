Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından, sakatat denince ilk akla gelen lezzetlerden olan kelle paça, en çok tercih edilen çorba oldu.

16.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:28
Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından, sakatat denince ilk akla gelen lezzetlerden olan kelle paça, en çok tercih edilen çorba oldu. Canan Karatay'ın da önerdiği, Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'nin de içtiği kelle paça çorbasının satışları İzmir'de arttı. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Uzmanların sıraladığı önlemlerin başında kişisel temizliğe dikkat etmek geliyor. Doktorlar, salgına karşı en iyi korunma yollarından birinin sık sık ellerin yıkanması ve alkol bazlı hijyen ürünlerinin kullanılması olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar kamuya açık alanlarda maske ve eldiven kullanırken, yanlarında da türlü temizlik ürünü taşımaya başladı. Tüm bunların yanı sıra birçok kişi, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yediklerine de dikkat etmeye başladı. Vatandaşlar çeşitli organik ürünlere yöneldi. Sağlıklı beslenme konularında sıklıkla önerilerde bulunan doktor Canan Karatay salgının ilk görüldüğü zamanlarda verdiği beslenme önerilerinde ilk olarak kelle paça içilmesini tavsiye etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrat de sosyal medya hesabından "Önlemlerimizi aldık. Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, kağıt mendiller ve kelle paça" şeklinde paylaşımda bulundu.

İzmirli çorbalılarda da kelle paça satışları arttı.'KORONAVİRÜSTEN KORKMAYIN, DOĞRU BESLENİN'Koronavirüsün paniğe yol açtığını, öldürücülüğü yüzde 2 olan bu virüsün genellikle 80 yaş ile kronik bir rahatsızlığı olanlarda ölümlere yol açtığını belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, vücuduna iyi bakan ve kelle paça gibi kilit besinlerle beslenenlerin korkmaması gerektiğini söyledi. Zünbülcan, "Doğru beslenme ile koronavirüsün vücudunuza erişme, erişse de kalma ve çoğalma ihtimali azalır. Burada önemli olan koronavirüsten korkmak yerine vücudumuzu doğru besinlerle beslemektir. Kelle paça bu besinlerden biridir. İçerdiği yüksek kolajen oranı sayesinde bağışıklık sisteminizi destekler. Aslında kaşık kaşık şifa içiyorsunuz. Ama kalp hastalığınız varsa tüketim dozuna dikkat edilmeli. Miktarı aşmadan tüketirsiniz koronavirüsü ve diğer rahatsızlıklardan korunabilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa uzmana danışmadan tüketmemenizi öneriyorum" dedi.'KOLAJEN DEPOSU EN YÜKSEK ÇORBA'Bornova ilçesinde 11 yıldır döner, kebap, et ve çorba satışı yapan Yılmaz Akbıyık, koronavirüs salgınının kelle paça çorbasına ilgiyi artırdığını anlattı. İçeriğindeki kolajen, vitamin, minerallerle bağışıklık sistemini güçlendiren paça çorbasının kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruduğuna dikkat çeken Akbıyık, paça çorbasının sarımsak, limon ve sirke içeriği ile antibiyotik kullanımına gerek bırakmadığını savundu. Akbıyık, "Günlük hazırladığımız ayak paça çorbamız var. Bu kolajen deposu en yüksek olan çorbadır. Birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle soğuk havalarda gribe aşırı iyi gelir. Bunu mutlaka tüketmeliyiz. Kelle paça çorbası terbiyeli yani sosludur. Kaynayan kemik suyuyla kelle etleri birleştiriliyor. Bu çorbaları günlük taze hazırlıyoruz. Hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Koronavirüs nedeniyle son 1 haftadır satışlarda artış var. Bu virüsün ardından müşterilerimizde gözle görülür bir artış oldu" diye konuştu.Çorba ustası Yüksel Karakan da şunları söyledi: "Kelle paçayı haşlıyoruz. Çorba suyunu terbiyeli ve kemik suyuyla yapıyoruz. İlgi ayak paça ve kelle paçada da arttı. Kırığa, çıkığa, bel kaymasına iyi geldiği gibi koronavirüste de etkili. Son günlerde ilgi arttı."'ŞİFA KAYNAĞI KELLE PAÇA'Kelle paça çorbası içmek için sıraya girdiklerini söyleyen İlyas Kaşıkara da genç olduğunu ve kişisel temizliğine büyük önem verdiğini belirtip, "Sık sık ellerimi yıkarım. Mümkün olduğunca bir yerlere temas etmemeye çalışıyorum. Kelle paça şifa kaynağı bir çorba. Tadını seviyorum. İki, üç günde bir içerim" dedi.

Mesut Vatansever de "İki günde bir kelle paça çorbası içerim, grip olduğumu hatırlamam. Koronavirüsten korkmuyorum. Çorbamı içerim endişe yaşamam."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti Haber
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti
Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı Haber
Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı
Bakan, korkutan bilgiyi duyurdu: Türkiye'de 18 kişiye virüs bulaştı Haber
Bakan, korkutan bilgiyi duyurdu: Türkiye'de 18 kişiye virüs bulaştı
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Haber
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu
Koronavirüsten 611 kişinin öldüğü İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan çareyi doğaya çıkmakta buldu
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 08:33:40. #1.15#