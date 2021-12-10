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Koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın lig maçı da ertelendi

Koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın lig maçı da ertelendi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı ertelendi.

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı ertelendi.

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, 12 Aralık Pazar günü Tottenham'ın deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynaması planlanan maçın, konuk ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Tottenham'ın, aynı gerekçeyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes ile oynaması gereken maç da ileri bir tarihe ertelenmişti.

İngiltere temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, hafta içi yaptığı açıklamada, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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