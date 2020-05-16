Koronavirüs vakaları görülen köydeki pazarcılar tezgah açmadı
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Koronavirüs vakaları görülen köydeki pazarcılar tezgah açmadı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Koronavirüs vakaları görülen köydeki pazarcılar tezgah açmadı
16.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:06

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 4 kişi, hastanede tedaviye alındı. Ailenin temasta bulunduğu belirlenen 20 kişi evlerinde karantina altına alındı. Köydeki sebze ve meyve üreticileri tedbir amacıyla bugün Keşan'da kurulan halk pazarında tezgah açmadı. Pazarcıların mağdur olmamaları için ürünlerinin Keşan Belediyesi tarafından satın alınacağı bildirildi.

Keşan'a bağlı Kadıköy'de yaşayan ve bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan M.Ş. (49) ile eşi, annesi ve kız kardeşi, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aynı aileden 4 kişi, koronavirüs testleri pozitif çıkınca tedaviye alındı. Ailenin temasta bulunduğu köydeki 20 kişi, evlerinde karantina altına alındı. Kadıköy'de yaşayan sebze ve meyve üreticileri, tedbir amacıyla bugün Keşan'da kurulan halk pazarında tezgah açmadı. Pazar yerindeki 20 tezgah alanı boş kaldı. Alışveriş yapmak için pazara gelen bazı vatandaşlarda tezgahların kurulmadığını görerek, geri döndü. Pazarcıların mağdur olmamaları amacıyla ürünlerinin Keşan Belediyesi tarafından satın alınacağı bildirildi.

'BİZ BİLE TEDİRGİN OLUYORUZ'Pazarcı Ahmet Usanmaz, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Kadıköy'den gelen üreticilerin bugün tezgah açmadıklarını belirterek, "Bugün tedbir amacıyla tezgah açmadılar. Belediye başkanımızda elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnsanların sağlığı önemli. Biz bile tedirgin oluyoruz. Zabıta ve polis, maske takmayan esnafa ceza kesiyor. İnşallah her şey kısa sürede yoluna girer" dedi.PAZACILARDAN CEZA TEPKİSİ

Öte yandan halk pazarında polis ve zabıta ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Maske takmadıkları belirlenen bazı pazarcılara tedbirlere uymamaktan 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Ceza yazılan pazarcılar, zabıta ekipleriyle tartıştı. Pazarcılar, su içmek ve yemek yemek dışında maskelerini çıkarmadıklarını söyleyerek, cezaların haksız yere yazıldığını iddia etti. Tartışma, polisin araya girmesiyle sonlandırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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