Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli 7 ili açıkladı!
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Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli 7 ili açıkladı!

Koronavirüs salgınında vaka oranları artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası koromavirüs vakalarının arttığı illeri sıraladı. Hangi illerde korona vaka sayısı yüksek?

Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek riskli 7 ili açıkladı!
03.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:12

Bilim Kurulu toplantısı sonrası, artan koronavirüs vaka sayısı nedeniyle yeni tedbirler alındı. Karar, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelgeyle duyuruldu. Bakan Koca, toplantı ve alınan yeni önlemler hakkında açıklamada bulunurken, Türkiye geneli korona vakalarını da değerlendirdi.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmesinde: ''Türkiye'de corona virüsü vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Ankara'daki aktif vaka sayısı, İstanbul'un iki katını aşmış durumda.

* Bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu Ankara için özellikle söylenebilecek durum. Kayseri, Konya gibi illerimizde artış olduğunu, Konya'nın biraz daha stabil hale geldiğini söyleyebiliriz.

* Ankara'da bunun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çaba sarf ediyorlar.'' dedi.

Corona virüsü vakalarında en fazla artış olan bölgeler Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu. Diğer yandan Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerde artan vaka sayılarıyla birlikte hastane sıkıntısı yaşandığını ancak sorunun çözüldüğünü açıkladı. Diyarbakır'da da hastane sorununun çözülmeye çalışıldığını bildirdi.

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son koronavirüs tablosuna göre, 107 bin 927 test yapıldı, bin 596 yeni vaka, 45 vefat ve 947 iyileşen hasta görünüyor. Böylelikle 2 Eylül itibariyle toplam hasta sayısı 273.301 kişi oldu. 6 bin 462 kişi de hayatını kaybetti.

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