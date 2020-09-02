Koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Kronavirüs vakaları artış sebebi ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreci hakkında merak edilen soruları yanıtladı. En çok merak edilen sorulardan biri de koronavirüs vaka artış konusuydu. Peki, Kronavirüs vakaları artış sebebi ne? Koronavirüs vaka sayıları neden artıyor?

Pandemi sürecinde dikkatle takip ettiğimiz vaka sayıları artıyor ve bu artışın nedeni sayısı tartışılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Peki, Koronavirüs vaka sayıları neden artıyor? Kronavirüs vakaları artış sebebi ne?

KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI NEDEN ARTIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışı hakkında şu ifadeleri kullandı "En büyük kaynak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri görüyoruz. O nedenle de düğünlerle ilgili bütün Türkiye'de bugün Bilim Kurulumuzda da gündem olan, daha önce 14 ilde alınmıştı, bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli organizasyonda olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu, sünnet düğünleri de dahil olmak üzere."