Koronavirüs uygulamaları kişisel verilerin gizliliğini tehlikeye mi atıyor?

Hükümetler Covid-19 salgınını kontrol altına almak için akıllı telefon uygulamaları geliştirirken kullanıcıların gizlilik haklarının nasıl sağlanacağı sorusu gündeme gelmeye başladı.

Hükümetler Covid-19 salgınını kontrol altına almak için akıllı telefon uygulamaları geliştirirken kullanıcıların gizlilik haklarının nasıl sağlanacağı sorusu gündeme gelmeye başladı.

Özellikle Covid-19 salgınının 140 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu Avrupa'da, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olması planlanan mobil uygulamalar gizlilik tartışmalarını alevlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle