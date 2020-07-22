Koronavirüsün vurmadığı sektör bi bu kalmıştı! Sektör durumdan şikayetçi Koronavirüsten etkilenmeyen sektör kalmadı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli bir kültüre sahip tesbih sektörü de koronavirusten etkilendi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tesbihçiler koronavirüs ile birlikte işlerinin düştüğünü söyledi.

Türkiye'yi yaklaşık 5 aydır etkisi altına alan koronavirüs birçok sektörde olduğu gibi tespih sektörünü de olumsuz etkiledi. Vatandaşlar temastan kaçındığı için birbirinin elinden tespih de almıyor tespih de hediye etmiyor. Durum böyle olunca daha önce Mardin Kızıltepe'de kurulan tespih mezatları da kalktı.

"TESBİH İŞİ BİTMEK ÜZERE"

Tespih satışı yapan Emrah Malgir, sektör olarak çok büyük bir daralma yaşadıklarını vurguladı. Malgir, "Koronavirüs bütün sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. Tespih işi bitmek üzere. Millet temas etmemek için tespih de almıyor" dedi.

TESBİH ÇEKERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İdris Yusufoğlu, bulaşma riski nedeni ile tespihi eline almadığını belirtti. Yusufoğlu, "Benim tavsiyem sakın tespihlerinizi çekerken başkasının eline uzatmayın. Hatta sizden istediğinde vermeyin. Çünkü bu hastalık her an bulaşabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA