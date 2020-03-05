Koronavirüs'ün iki farklı mutasyonu tespit edildi: S-cov ve L-cov

05.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:20

Pekin Üniversitesi, Şangay Pastör Enstitüsü ve Çin Bilim Akademisi bilim insanları Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs'ün (Covid-19) S-cov" ve "L-cov" olarak isimlendirilen iki farklı mutasyonu olduğunu tıbbi makaleyle açıkladı.

Pekin Üniversitei ve Çin Bilim Akademisi'nde çalışan bilim inşaları tarafından araştırılmaya başlanan koronavirüs'ün mutasyona uğradığı açıklandı. National Science Review dergisinde yayımlanan çalışmada, koronavirüsün mutasyona uğrayarak ikiye ayrıldığını ve iki mutasyonun S ve L olarak adlandırıldığı ifade edildi. Koronavirüs ilk yayılan tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu S-cov'un yanı sıra L-cov olarak adlandırılan ikinci tip virüsün ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. S-cov'un virüse yakalanların yüzde 30'unda görüldüğü, L-cov'un ise yüzde 70'de görüldüğü araştırma makalesinde yayınlandı. Koronavirüs'ün (Covid-19) üçüncü bir mutasyona uğrama ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA