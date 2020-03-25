Koronavirüs, uluslararası taşımacılığı da etkiledi
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Koronavirüs, Irak, Güncel

Koronavirüs, uluslararası taşımacılığı da etkiledi

Koronavirüs, uluslararası taşımacılığı da etkiledi TÜM dünyada etkili olan koronavirüs salgını uluslararası taşımacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor.

25.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:31
Koronavirüs, uluslararası taşımacılığı da etkiledi

Koronavirüs, uluslararası taşımacılığı da etkiledi

 

TÜM dünyada etkili olan koronavirüs salgını uluslararası taşımacılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. Son dönemde çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten lojistik firması sahibi Mustafa İmrak, "Bu dönemde sağlık çalışanları ulvi bir görev yapıyor. Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini veriyorlar. Aslında bakarsak, taşımacılık sektörünün de bu tür bir ulvi görevi var. Biz ihtiyaç duyulan gerek sağlık, gerekse gıda gibi ürünleri bu zor günlerde zorluklara rağmen yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke çeşitli önlemler aldı, sınır kapılarını kapattı. Bu durum, uluslararası çalışan firmaların iş yapmalarını zorlaştırdı. Bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de uluslararası taşımacılık oldu.Ege Girişimci Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (EGSİYAD) Genel Sekreteri ve lojistik firması sahibi Mustafa İmrak, son dönemde virüs nedeniyle çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirtti. İmrak, sağlık çalışanlarının ulvi bir görev yaptığını söyleyerek, "Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini veriyorlar. Aslında bakarsak, taşımacılık sektörünün de bu tür bir ulvi görevi var. Biz ihtiyaç duyulan gerek sağlık gerekse gıda gibi ürünleri bu zor günlerde zorluklara rağmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem kendi ülkemizde hem yurt dışında ihtiyaç sahibi yerlere bu ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bugünlerde sağlıkçılarımızı nasıl alkışlıyorsak, lojistikçilerimizi de alkışlamamız gerek" dedi.'ŞOFÖR YA DA ÇEKİCİ DEĞİŞTİRİYORUZ?Sektörün yaşadığı son dönemdeki zorlu süreci anlatan İmrak şunları söyledi: "Lojistik sektörü olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Sefer sayımız düştü. Araçlarımızın birçoğu TIR parklarında duruyor. Kısıtlı imkanlara rağmen ihraç ürünlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye için can damarı olan Kapıkule ve Habur çok önemli. Buraları bizim ihracat kapılarımız. Bu noktalardaki akış, işimizi zorlaştırıyor. Mesela Habur'a gidince tampon bölgede şoför ya da çekici değişikliğiyle yükü gideceği adrese ulaştırıyoruz" dedi.Aldıkları önlemlerden bahseden İmrak, "Araç içi dezenfektelerimizi yapıyoruz. Şoförlerimizin sağlık kontrolleri ve onlar için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Şu anda sınır kapılarında devletimiz, birçok noktada önlemlerini almış durumda. Özellikle sahra hastanelerinin kurulması çok olumlu, bu sayede şoförlerin kontrollerini devletimiz yapıyor. Bizde gerekli dezenfekte işlemlerinin yapıyoruz." ŞOFÖRLER YAŞADIKLARINI ANLATTIYurt içi ve yurt dışına çeşitli ürün taşıyan lojistik sektörünün önemli parçası olan TIR şoförleri, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.Evli ve 3 çocuk babası Mahir Tuncay (58), virüsten korunmak için eldiven ve maske takıp dezenfektan ürünler kullandığını belirterek, "Irak sınırına geçince, yükü burada iki ülkenin tampon olarak kullandığı alanda teslim ediyoruz. Dorseyi ya da çekiciyi vererek geri dönüyoruz. Biz o ülkeye girmiyoruz" dedi.Evli ve 2 çocuk babası Osman Uz (57) ise, "Avrupa'dan gelen yüklü TIR, gemiyle Mersin'de gemiden indiriliyor. Ben oradan alıp Irak sınırına götürdüm ürünü. Devlet orada bizi bırakmadı. Tampon bölgede bekledim. Irak'tan şoför geldi, yükü teslim aldı. Aracımızda şirketimiz kolonya, dezenfektan ve maske koydu. Biz de virüsten korunmak için kullanıyoruz" dedi.

Evli ve 4 çocuk babası Necmettin Doğan (42) da, yurt dışına çıktıkları zaman erzak sorunu da yaşadıklarını belirtip, "Kendi erzakımızı ülkemizden alıp, yanımızda götürüyoruz. Dışarıdayken ise ekmek gibi ürünler alıyoruz. Şu an yurt dışında arkadaşlarım var. Topluma karışmadıklarını, mesafeli durduklarını, araçlarından çıkmadıklarını söylediler" dedi.


Kaynak: DHA

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