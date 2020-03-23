Koronavirüs Üç Yolla Bitebilir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ceyhan, Teknoloji

Koronavirüs Üç Yolla Bitebilir

Çin'in Vuhan şehrinde başlayıp Türkiye'ye kadar gelen, şimdiye kadar binlerce can alan Koronavirüsün ne zaman ve nasıl biteceği merak konusu.

23.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Koronavirüs Üç Yolla Bitebilir

Çin'in Vuhan şehrinde başlayıp Türkiye'ye kadar gelen, şimdiye kadar binlerce can alan Koronavirüsün ne zaman ve nasıl biteceği merak konusu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre pandemi sınıfına giren Covid-19 salgını üç yolla bitebilir.

Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin (salgınının) seyri hakkında açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Yeni tip corona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Covid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Dolayısıyla tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati önem taşıyor." dedi.

Koronavirüs nasıl bitecek?

Yeni tip corona virüsün SARS ve MERS'e kıyasla daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan Ceyhan corona virüsü aşısına ilişkin de "Grip ve pnömokok aşılarının yeni tip koronavirüse karşı bir koruyuculuğu yok, aşı çalışmaları sürüyor. Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz.

Bir garantisi yok. Amerika'nın çalıştığı aşı farklı. Daha önce SARS için geliştirdikleri ve kullanılamayan aşının Covid-19 için etkili olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü Kovid-19 salgını ile SARS genetik olarak %85 benzerlik gösteriyor. Bu nedenle etkili olup olmayacağını inceliyorlar." dedi.

Koronavirüsün kesin olarak ne zaman biteceğini kimse bilmiyor, ne şekilde biteceğine ilişkin Ceyhan şunları söyledi: "Pandeminin üç yolla bitmesi mümkün. Birincisi, insanların virüse bağışıklık kazanması (insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak). İkincisi, etkin bir aşının bulunması (aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek). Üçüncüsü de, virüsün mutasyona uğraması (virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek).

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

Kaynak: Tamindir

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