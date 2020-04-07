Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildiARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi

ARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.

Artvin'de devlet hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Y.K., 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastane çalışanları Y.K.?yı yöresel Atabari çalgısı eşliğinde uğurladı. Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA