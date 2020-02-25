Koronavirüs, Türkiye'nin dünya ticaretindeki rolünü artıracak

25.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:30

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "Çin'de yaşanan koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrasya bölgesindeki ticari iş birliklerinin önemini daha da artırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek." dedi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılığın düzenlediği WIN EURASIA, 12-15 Mart'ta Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Kühnel, yeni yılın küresel büyüme beklentilerini olumsuz etkileyecek gelişmelerle başladığını söyledi.

Kühnel, "Özellikle Çin'de yaşanan Kovid-19 salgını, Avrasya bölgesindeki ticari iş birliklerinin önemini daha da artırdı. Dünya ticaretinin olağan seyrinde devam edebilmesinde Türkiye gibi hızlı gelişen ülkeler önemli bir rol üstlenecek. Türk firmaların son teknoloji üretim potansiyelini sergileyeceği alan da bu yıl yine WIN EURASIA olacak." diye konuştu.

Makine sanayisinin uluslararası ticarette önemli bir yere sahip, ayrıcalıklı bir faaliyet alanı olduğunu belirten Kühnel, şunları kaydetti:

"Bu alanda yerli üretim gücüne sahip olan ülkeler rekabette de önemli avantajlar elde ediyor, ekonomide öne geçiyor. Türkiye'de de makine sanayisi, ülke ekonomisi dünya devleri arasına sokabilecek, teknolojik rekabette hak ettiği konuma taşıyacak stratejik bir sektör. İlgili kamu kurumları ve özel sektör Türkiye'nin bu gücünün farkında ve sektörü geleceğe hazırlama noktasında önemli başarılara imza atılıyor.

Makineleri üreten makinelerin fuarı WIN EURASIA bu yıl da tüm imalat sanayisini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye sanayisinde gelişime paralel olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıktı ve bu yeni ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek için WIN EURASIA da yenilendi. Avrasya bölgesinde ticari iş birliklerinin önem kazandığı bu dönemde,Türkiye sanayisinin büyüme hızı WIN EURUASIA'nın da yenilenmesini kaçınılmaz kıldı. Bu yıl fuara 20 ülkeden 1400 marka stantlı katılım gerçekleştirecek."

"İhracatta artış hedeflenen ülkelerden temsilciler B2B görüşmeleriyle Türkiye'nin üreticileriyle bir araya gelecek." diyen Kühnel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde başta Almanya, Cezayir, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan, Lübnan, Mısır, Tunus, Ürdün, Yunanistan, Kosova, Sırbistan, Fas, Ukrayna olmak üzere 100'ü aşkın ülkeden sektörün önemli firmalarının üst ve orta düzey temsilcileri ve satın alma heyetlerini fuarımız süresince ağırlıyor olacağız. 12-15 Mart'ta WIN EURASIA'da bu yıl teknolojiye her zamankinden çok daha fazla yer ayırdık.

Türkiye'nin ileri teknolojisini tüm dünyaya tanıtmak ve yerli teknolojiye yönelik yatırımları teşvik etmek istiyoruz. WIN EURASIA 2020'nin sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle, Türkiye ekonomisine daha fazla katma değer kazandıracak bir organizasyon olacağına inanıyoruz."

Kühnel, Kovid-19'un iş açısından ve bir organizatör için felaket olduğunu belirterek, "Çünkü bizde çok Çinli misafir ve üreticiler var ama boşluğu Türkiye dolduracak." şeklinde konuştu.

Yenilikler sahnelenecek

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ise WIN EURAISIA'da hayata geçirilen özel alanlarda birçok teknolojik yeniliğin ilk defa sahne alacağının altını çizdi.

Ertaşkın, "Endüstri 4.0 Festival Alanı, dijital dönüşüm ile Endüstriyel 5G ana temasıyla 45 firmaya ev sahipliği yapacak. 1. salonda yer alan ENOSAD Forum alanı ise 100'den fazla davetli konuşmacıyı bir araya getirecek. Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Konferans Programı'nda ise Türkiye sanayisinde dijital dönüşüm süreci ele alınacak." ifadelerini kullandı.

Ertaşkın, WIN Eurasia 2020'de katılımcı ve ziyaretçilere özel kurgulanan 5G Arena'da, gerçek zamanlı endüstriyel 5G teknolojisi Türkiye'de ilk defa sergileneceğini belirtti.

Ertaşkın, şunları kaydetti:

"WIN EURASIA Fuarı tüm sektörü tek çatı altında buluşturması sebebiyle Türkiye'nin yüzey işleme sektörü açısından da öncelikli bir yere sahip. Fuarımızda yer alan teknolojilere ihtiyaç duyan beyaz eşya, otomotiv, mücevher, gemi ve havacılık sanayisindeki büyümeye paralel olarak her geçen yıl WIN EURASIA'ya ilgi artıyor. Yüzey işleme sektöründeki firmalar, deneyimlerini ve bölgesel bağlantılarını kullanarak bu alanda önemli işlere imza atıyor. Bu açıdan da WIN EURASIA fuarımız bu potansiyeli ortaya koyacak önemli bir platform sunuyor.

Bunun yanı sıra yine WIN EURASIA Fuarı bünyesinde yer alan Metalworking EURASIA, metal işleme ve biçimlendirme sanayisi için hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sektörün önde gelen kuruluşlarıyla iş birliği içinde düzenlediğimiz bu fuar, yüksek ihracat potansiyeli olan faaliyet alanlarına hitap ediyor. Makina hollerimizi ComVac basınçlı hava ve Makim özel alanımız ile daha da zenginleştirdik. Ayrıca fabrikalara anahtar teslimi tesis kuran firmalarımızda artarak yerlerini aldı. Bu yıl hedef ülkelerden önemli alıcıları fuarımız bünyesinde yer alan değerli Metalworking katılımcılarımız ile bir araya getirerek ülkemiz sanayisine daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz."

Kovid-19'dan en hızlı etkilenecek sektörlerin başında makine imalat sanayisi geliyor

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkan Yardımcısı Sefa Targıt da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınından en hızlı etkilenecek sektörlerin başında makine imalat sanayisinin geldiğini ve buna hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.



Targıt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının küresel üretim ve ticarette neden olduğu aksaklıklardan en hızlı etkilenecek sektörlerin başında makine imalat sanayisi gelmektedir. Üretimin batıya doğru çekilip makine geliştiren ülkeler arasında daha dengeli bir şekilde paylaştırılacağı bir geçiş dönemine girilebilir. Buna hazırlanmalıyız. Dünya makine üretiminin üçte birini, toplam makine ve aksam ihracatının ise beşte birini tek başına gerçekleştiren Çin, yıllık 430 milyar dolara ulaşan makine ve aksam ihracatı yapmaktadır. Çin makine imalat sanayisinde yaşanacak bir sıkıntının bütün dünyayı etkileyeceği kuşkusuz. Coğrafya değiştirecek yatırımların yeni adres adaylarının başında Türkiye var. Sektör ve sektörel fuarlar, bu gelişmeye odaklanmalı; Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesine azami önemi atfetmelidir."

"WIN Eurasia 2020 imalat sektörünün tamamını kapsıyor"

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin, WIN Eurasia 2020'nin tek çatı altında 6 fuar yaklaşımı ile imalat sektörünün tamamını kapsadığını belirtti.

6 fuarın her biri imalat ve hizmet sektörü için ciddi önem taşıdığını kaydeden Aytekin, fuardan içeri adımını atan bir ziyaretçi, ham materyal halinden paketlenmiş son ürüne kadar ve sonrasında satış sonrası hizmetler ile ilgili olan aşamaların tamamına hizmet veren firmaları ve ürünleri burada gözlemleyebileceğini, fuarın bu yönüyle imalat teknolojilerinin tamamını karşılayarak oldukça zengin alternatifleri sunduğunun altını çizdi.

Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı Hasan Basri Kayakıran, şunları kaydetti:

" 'Tıkır Tıkır çalışan' makine üreten makine imalatçılarını ve sanayimizi dijital dönüşüme hazırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Sektörümüzün en önemli fuarı olan WIN Eurasia Fuarının sektörümüz açısından başarılı geçmesi için Deutsche Messe ile beraber mesai harcamak ve oluşan sinerjinin meyvelerini toplamak da çok haz veriyor."

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Başkan Yardımcısı Osman Türüdü, yapay zeka, akıllı ve iş birlikçi robotlar, big data, sanal ve artırılmış gerçekçilik ve daha pek çok yeni ve hızla gelişen teknolojinin Türkiye sanayisini, üretilen ürünleri, iş modellerini ve insan makine üretim ilişkisini yeniden tanımlayacağını belirtti.

"Dünyada 100 milyar dolar robot pazarı var"

Robotik ve Yüksek Teknolojili Üretim Sistem Entegratörleri Derneği (ROBODER) Başkanı Gürel Yılmaz, dünyada 100 milyar dolar robot pazarı olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllık ortalama 250 milyon dolar hacim olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çin'de yılda 110 bin adet robot satılıyor. Güney Kore önce robot üretiyor. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu Elon Musk görüyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ileri teknolojiye sahip yerli sanayi ürünlerini uluslararası arenaya taşıma vizyonuyla düzenlenen WIN EURAISA, 12-15 Mart'ta 20 ülkeden 1400 markayı Türk üreticilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni konseptini Makineleri Üreten Makineler olarak belirleyen WIN EURASIA, saç işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getirecek.

"Makineleri Üreten Makineler" sloganıyla en yeni teknolojilerin görücüye çıkacağı fuar Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, IES EURASIA ve CeMAT EURASIA katılımcı ve ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacak.

Kaynak: AA