: Koronavirüs Türkiye için bir tehdit mi?

03.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:49

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta acil durum ilan etti. Peki Koronavirüs nasıl bulaşır, hangi önlemleri almak gerekir ve gerçekte bu virüs ne kadar tehlikeli? DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar, durumun önemli olduğunu ancak korku senaryosuna da gerek olmadığı görüşünde.

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