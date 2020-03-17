Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu? - Haberler
Türkiye, Dünya

Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında.

17.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:49
Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında. Kırılganlık bir yandan 60 yaş üstü nüfusu içerirken, mülteciler başta olmak üzere sağlık ve hijyen koşullarına erişim sorunları yaşayan kesimler de gerek taşıyıcılık gerekse hastalığa kalma açısından risk faktörleri oluşturuyor.


Mart ayı başından beri Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında sayıları 10 bin ile 15 bin arasında değişen mülteciler, sınırın ötesine geçmek için uzun bir bekleyiş içerisinde. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Canlı yayında koronavirüs kabusu! Haber sunarken aniden yere yığıldı Haber
Canlı yayında koronavirüs kabusu! Haber sunarken aniden yere yığıldı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Twitter
Şu an buradasınız: Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 20:08:49. #1.15#