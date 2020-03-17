Koronavirüs Türkiye'deki mültecileri nasıl etkiliyor? "Sosyal mesafe" kuralı uygulanabiliyor mu? Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek vaka sayısı artan koronavirüs sebebiyle toplumun kırılgan kesimleri tehdit altında. Kırılganlık bir yandan 60 yaş üstü nüfusu içerirken, mülteciler başta olmak üzere sağlık ve hijyen koşullarına erişim sorunları yaşayan kesimler de gerek taşıyıcılık gerekse hastalığa kalma açısından risk faktörleri oluşturuyor.



Mart ayı başından beri Türkiye'nin sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırında sayıları 10 bin ile 15 bin arasında değişen mülteciler, sınırın ötesine geçmek için uzun bir bekleyiş içerisinde. Euronews.com'da Görüntüle