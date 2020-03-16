Koronavirüs: Türkiye'de pozitif olan kişi sayısı 18'e yükseldi Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 170’in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 169 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 6 bin 400'ü aştı.

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 170'in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 169 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 6 bin 400'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısının 15 Mart itibariyle 18 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce 6 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiğini, bunların 7'sinin Avrupa'dan, 3'ünün de Amerika'dan Türkiye'ye giriş yapan kişiler olduğunu söyledi.

Koca, ilk olarak 11 Mart'ta Avrupa'dan Türkiye'ye giren bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış; bu ilk vakadan iki gün sonra, 13 Mart sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir." açıklaması yapmıştı.

Ardından yine 13 Mart'ta, virüsün tespit edildiği ilk iki kişiyle aynı aileden 3 kişiye daha tanı koyulduğunu duyurdu.

5 olan vaka sayısının, umreden dönen bir kişide daha virüsün tespit edilmesiyle 6'ya çıktığını da 14 Mart akşamı yine sosyal medyadan duyuran Sağlık Bakanı, bunun üzerine 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını, sağlık taramasının yapıldığını ve belirti görülenlere test yapıldığını açıkladı.

Koca, Pazar günü ise ilk açıklanan vakanın yakın çevresinden 2 kişide daha virüsün tespit edildiğini, buna ek olarak Avrupa'dan gelen 7, ABD'den gelen 3 kişiden daha testin pozitif çıktığını, böylece vaka sayısının 18'e ulaştığını duyurdu:

Türkiye'de alınan önlemler

Sağlık Bakanı Koca, cuma günü alınan kararlar çerçevesinde hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini ve mesai saatleri içerisinde hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Risk grubunda yer alan yaşlıların da rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi sağlanacak.

Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı ve konferans gibi etkinlikler geçici süreyle ertelendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

İlk, orta ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edildi, 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim başlayacak. Üniversiteler ise 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil olacak. Spor müsabakaları 3 hafta seyircisiz olacak.

Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyaretlerinin iptal edildiğini içeren bir genelge yayımlandı.

İtalya, Çin, Güney Kore, İran, Irak'la uçuşlar Şubat ayı içerisinde durdurulmuştu. Bunların ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'yla uçuşlar 14 Mart sabah saat 08'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durduruldu. Kısa süreli turist ya da öğrenci vizesiyle bu ülkelere giden vatandaşların geri dönüşü için 17 Mart'a kadar ek süre tanındı.

Sağlık Bakanı Koca, yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış bulduğunu ifade ederek yurt dışından dönenlerin 14 gün kendilerini izole etmesi gerektiği kuralının geçerli olduğunu vurguladı.

Son olarak Pazar günü İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğe gönderdiği genelgeye göre, "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinde, vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunmalarının hastalığın bulaşma riskini artıracağı belirtilerek, bu mekanların 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı" ifade edildi.

Genelgede, konunun kolluk birimleri tarafından takip edileceği bilgisi de yer aldı.