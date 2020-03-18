Koronavirüs: Türkiye'de kişi başına kaç yoğun bakım yatağı düşüyor? Avrupa'da durum ne? Türkiye’de 2012 yılında 100 bin kişi başına düşen erişkin yoğun bakım yatak sayısı 20,1 iken bu oran 2018 yılında 29,4’e kadar çıktı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs Covid-19 vakası yavaş yavaş artarken Salı günü de virüsten dolayı bir kişi hayatını kaybetti. Özellikle 60 yaş üstü kişilerin tedavisinde yoğun bakım hayati öneme sahip. Peki, Türkiye'de ne kadar yoğun bakım yatağı var? Kişi başına kaç yatak düşüyor? Avrupa'da durum ne?

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de erişkinler için 24 bin 71 ve çocuklar için bin 625 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yenidoğan bebekler için ise 12 bin 402 yatak bulunuyor. Hepsinin toplamı 38 bin 98'e ulaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle