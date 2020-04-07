Koronavirüs Türkiye 7 Nisan - Coronavirüs vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Koronavirüs Türkiye 7 Nisan - Coronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de, koronavirüs vaka ve ölüm oranları 7 Nisan Salı günü itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında yer alan verilere göre artışını sürdürüyor. Her geçen gün artan test sayısıyla koronavirüs tespit edilen hasta sayısı artış gösterirken, iyileşen sayısı da aynı oranda artıyor. İşte, koronavirüs Türkiye haritası...

07.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:10
Koronavirüs Türkiye 7 Nisan - Coronavirüs vaka sayısı

Koronavirüs Türkiye haritası, Sağlık Bakanlığı sayfasından takip edilebiliyor. Toplam vaka, ölüm, entübe, iyileşen ve test sayılarının yer aldığı https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinde Türkiye koronavirüs günlük tablosu grafiğini de takip edebilirsiniz. Peki, Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç? 6 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu.

649 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Nisan günü paylaştığı son bilgilere göre toplam vaka sayısı 30 bin 217 olarak belirlendi. 5 Nisan günü 27 bin 69 vaka sayısı görünüyordu. 6 Nisan Pazartesi günü 21 bin 400 test yapıldı, testlerin 3 bin 148'i pozitif çıktı. Diğer yandan koronavirüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti ve toplamda yaşamını yitiren sayısı 649'a ulaştı. 5 Nisan günü hayatını kaybeden toplam vaka sayısı 574 kişiydi.

Türkiye günlük koronavirüs tablosu için tıklayın...

6 NİSAN TEST SAYISI 202 BİN 845

İyileşenlerin oranı da gün geçtikçe artmayı sürdürüyor. 6 Nisan'da 284 kişi koronavirüsü yendi. Böylelikle toplam iyileşen oranı da bin 326'yı buldu. Toplam entübe hasta sayısı 966, yoğun bakım hasta sayısı bin 415, vefat sayısı 649, vaka sayısı 30 bin 217 ve toplam test sayısı 202 bin 845 olarak açıklandı.

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