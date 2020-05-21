Koronavirüs Türk Halkı için Ağır Sorunlara Yol Açtı Girişim Araştırma tarafından yayınlanan 'Koronavirüs ve Toplumumuzdaki Etkileri Araştırması Mayıs 2019' aylardır süren yeni tip koronavirüs salgının ülkemizdeki etkilerini ve yerel halkın salgınla mücadele sırasındaki algısını ortaya koydu.

Girişim Araştırma tarafından yayınlanan 'Koronavirüs ve Toplumumuzdaki Etkileri Araştırması Mayıs 2019' aylardır süren yeni tip koronavirüs salgının ülkemizdeki etkilerini ve yerel halkın salgınla mücadele sırasındaki algısını ortaya koydu. İşte yapılan araştırmaya dair merak edilen detaylar!

Koronavirüs Türk Halkını Nasıl Etkiledi?

Virüsün yayılım hızını yavaşlatmak adına kendimizi evlerimizde izole ettiğimiz şu dönemlerin pek de keyif verici olduğu söylenemez. Nitekim Girişim Araştırma tarafından yapılan araştırma da bunu doğrular nitelikte. 11 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında yapılan araştırmada 1,689 katılımcı ile çevrim içi yollardan görüşme yapıldı. Yapılan görüşmeler bazı dikkat çekici sonuçları ortaya koydu.

Soru: Karantina sürecini düşündüğünüzde hayatınızdan ne derecede memnunsunuz?

%5 - Çok memnun.

%16,1 - Memnun.

%33,3 - Ne memnun, ne memnun değil.

%19,7 - Memnun değil.

%25,9 - Hiç memnun değil.

Soru: Kovid-19 salgınının hayatınızdaki etkileri nelerdir? (Çoklu seçim hakkı tanındı.)

%67,3 - Sosyal çevremden uzaklaşmak zorunda kaldım.

%39,6 - Psikolojim bozuldu.

%37,9 - Ailemle daha fazla yakınlaşma imkanım oldu.

%24,2 - Kendime daha fazla zaman ayırdım.

%16,1 - İşimi kaybettim.

%11,7 - Sağlığım etkilendi.

%7,6 - Hiçbir etkisi olmadı.

%1,3 - Diğer.

Soru: Kovid-19 salgınından sonra gelir düzeyinizde değişiklik oldu mu?

%53,1 - Aylık gelirim azaldı.

%43,5 - Gelirimde bir değişiklik olmadı.

%3,4 - Gelirim arttı.

Soru: Gelecekten kaygılıyım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?

%34,9 - Katılıyorum.

%22,2 - Ne katılıyorum ne katılmıyorum.

%10,1 - Katılmıyorum.

%5,2 - Kesinlikle katılmıyorum.

Soru: Günlük hayatımızın ne zaman normale döneceğine inanıyorsunuz?

%8,2 - 1 aydan daha kısa süre içerisinde.

%23,4 - 1 ila 3 ay içerisinde.

%23,2 - 3 ila 6 ay içerisinde

%7 - Hiçbir zaman.

Peki siz yapılan bu araştırmanın sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yukarıdaki sorulara cevabınız ne olurdu? Kendi yorumlarınızı hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.