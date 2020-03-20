Koronavirüs Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Konusu Oldu
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Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Teknoloji

Koronavirüs Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Konusu Oldu

Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen yeni tip koronavirüs COVID-19, bugüne kadar internet üzerinde en çok konuşulan konu old

20.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:33
Koronavirüs Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Konusu Oldu

Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen yeni tip koronavirüs COVID-19, bugüne kadar internet üzerinde en çok konuşulan konu oldu. Virüsle birlikte çeşitli stok malzemleri de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in araştırmasına göre tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu. Türkiye'de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Vuhan kentinde başladıktan sonra dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını, tüm ülkelerin ana gündem maddesi haline gelmişti. 200 binden fazla kişinin etkilendiği ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, Türkiye'de de kendini hissettirmişti. 19 Mart ibiarıyla 360 kadar kişinin testleri pozitif çıkarken, 4 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Medya takip kurumu Ajans Press, corona virüsünün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu. Ajans Press´in gerçekleştirdiği araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar corona virüsü hakkında yazılı basına 49 bin 813 haber yansıdı, gazete ve dergiler neredeyse her sayfasında Covid-19 salgınına yer verdi.

Türkiye'de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu.

Kaynak: Tamindir

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