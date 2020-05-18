Koronavirüs, Tugay'ın şarkısını erteledi
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Koronavirüs, Tugay'ın şarkısını erteledi

Koronavirüs müzik camiasını da olumsuz etkiliyor.

Koronavirüs, Tugay'ın şarkısını erteledi
18.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:30

Koronavirüs müzik camiasını da olumsuz etkiliyor. Şarkıcı Tugay, koronavirüs nedeniyle yeni çıkaracağı şarkısının klip çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Şarkının çıkış tarihi de ertelendi.

Dizi-film gibi yapımların ardından koronavirüs etkisi müziğe de yansıdı. Şarkıcı Tugay, koronavirüs sebebiyle yeni çıkacak şarkısının klip çekimlerine ara verdi. Şarkının çıkış tarihi de ertelendi.

İlk albümünden sonra 'Uslu Uslu' isimli teklisini ve bu parçanın klibini yine 2013 yılının Eylül ayında, dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturdu. 2016 yılında ise, bu kez 'Arızalı' isimli teklisiyle karşımıza çıkan Tugay, sözlerini Ahmet Kurtis'in yazdığı, müziğini ve düzenlemesini Bertan Asllani'nin yaptığı, yönetmenliğini de Mert Asllani'nin Makedonya'da üstlendiği bu teklisini, müzikseverlerin beğenisine sundu. Derya Tuna yapımcılığında Deriko Müzik etiketiyle radyolarda ve tüm yasal dijital platformlarda yayınlanan parçası, birçok başarıya ulaştı.

ÇEKİMLER DUBAİ'DE YAPILDI

2019'da ise "Başını Göğsüme Yasla" isimli teklisi ile, ILS Music etiketiyle piyasaya sunulan parçasının söz ve müziği Emre Şakar 'a, düzenlemesi ise Zeki Bilir'e ait. Klip, RS Production tarafından Dubai'de çekildi. Şarkının yüksek başarıya ulaşması sayesinde Tugay, yaz boyunca festivalden festivale koştu. Bu yılın başında müzikseverlere yine söz ve müziği Emre Şakar'a ait olan "Gelez" isimli teklisi ile tekrar merhaba dedi. Şarkının düzenlemesi Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu'ya, klip yönetmenliği ise Ahmet Can Tekin'e ait.

'TUGAY' KİMDİR?

Daha önce birçok başarılı esere imza atan Tugay, 23 Ocak 1992'de Belçika'da 4 çocuklu bir ailenin 3'üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok futbol takımında forma giydi. 11 yaşındayken bir sezonda 105 gol attı ve ülkenin çoğu kulübünün dikkatini çekmeyi başardı ancak geçirdiği bir sakatlık onun futbol hayatına son verip müzik camiasına geçiş yapmasına neden oldu. Aldığı çeşitli eğitimlerin akabinde ilk albümünü Sekiz Müzik etiketi ile 2013 yılında piyasaya sürdü. İlk albümü olan "Cesaret" ile Türkiye müzik sektörüne merhaba diyen Tugay, tiyatro ve folklor eğitimlerini de tamamlayarak müzik kariyerindeki yolculuğunu adım adım ilerletti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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