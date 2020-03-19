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Nihat Özdemir, Akif Üstündağ, Spor

Koronavirüs toplantısının ardından federasyon başkanları açıklamalarda bulundu

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa süre liglerin seyircili şekilde başlamasıHidayet Türkoğlu: Bu karardan herkes memnundurMehmet Akif Üstündağ: Karar Türk sporu için hayırlı olsunMehmet Sepil: Bu tedbiri almak zorundaydıkServet Yardımcı: Gelişmelere göre hareket edeceğizErcan ATA - İbrahim KORDEMİR...

19.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:02
Koronavirüs toplantısının ardından federasyon başkanları açıklamalarda bulundu

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa süre liglerin seyircili şekilde başlaması

Hidayet Türkoğlu: Bu karardan herkes memnundur

Mehmet Akif Üstündağ: Karar Türk sporu için hayırlı olsunMehmet Sepil: Bu tedbiri almak zorundaydıkServet Yardımcı: Gelişmelere göre hareket edeceğiz

Ercan ATA - İbrahim KORDEMİR/ ANKARA, - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile koronavirüs konusunda toplantı yaptı. Düzenlenen toplantının ardından hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiği açıklandı. NİHAT ÖZDEMİR: HEDEFİMİZ EN KISA SÜRE LİGLERİN SEYİRCİLİ ŞEKİLDE BAŞLAMASIDüzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hedeflerinin en kısa sürede taraftarlı olarak liglerin başlaması olduğunu söyleyerek, "Bakanımız ve 3 federasyon başkanımızla birlikte verimli, Türk sporuna yön verecek bazı kararlar alarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. Futbol, basketbol ve voleybol liglerini erteliyoruz. Tarih konusunda yapılacak çalışma sonunda belli olacak. Kulüpler Birliği Vakfı, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ile çalışmalarımız sürecek. Bundan sonraki yol haritamızı hep beraber çizeceğiz. Hedefimiz en kısa süre liglerin taraftarlı, seyircili şekilde başlaması. Çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Şu andaki olumlu gidişatı gözetleyerek tarihleri sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.HİDAYET TÜRKOĞLU: BU KARARDAN HERKES MEMNUNDURAlınan erteleme kararından bütün spor camiasının mutlu olduğunun altını çizen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle bu süreçte bizi burada misafir edip, anlatmak istediklerimizi dinleyip, sonunda bütün camiaların isteği olan erteleme kararını duymak bizleri mutlu etti. Öncelik sağlık dediğimiz günlerde spor camiası adına bu adımın atılması bizi mutlu etti. Bakanımıza teşekkür ederiz. Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de sporcularımızın kaygılarını iletiyorduk.  Bu karar oyuncularımızı, hakemlerimizi, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirlerde bize düşen görevlerimizi layıkıyla yapmaya devam etmek. Bizim işimiz biraz daha farklı olacaktır. Oyuncularımızdan, kulüplerden isteklerimiz net olacaktır. Kendilerine dikkat etmeleri, bu süreç tedbiri elden bırakmamaları. Karar spor camiasına hayırlı olsun. Herkes bu karardan memnundur" şeklinde konuştu. MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: KARAR TÜRK SPORU İÇİN HAYIRLI OLSUNKararın Türk sporu için hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sağlık her şeyin önünde gelir. Sayın bakanımızın daveti üzerine bir araya geldik. Türk sporcu için en iyi karar üstünde tartışıldı. Görüşlerimize duyarlı davranmasından dolayı bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türk sporu için hayırlı olsun. Voleybol olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyatı hak ettiğimiz bir konumdayız. Hazırlıklarımız çok önemli. 3 kulübümüz Avrupa kupalarında son 8'e kaldı. Muhtemelen de son 4'te yer alacaklar. Kulüplerimizle samimi, şeffaf bir şekilde birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız. Sağlıklı, huzurlu günlerde, taraftarlarla başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.MEHMET SEPİL: BU TEDBİRİ ALMAK ZORUNDAYDIKYarından itibaren yeni çalışmaların başlayacağına dikkat çeken Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Bu toplantıda alınan karar bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir kararı. Gelinen noktada sporcu sağlığı açısından, o maçta bulunması gereken bütün paydaşlar açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Sayın bakanımızın önderliğinde herkesi aynı fikirde olduğunu gördük. Aynı düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Bakanımızın ve başkanlarımızın söylediği gibi hızlı şekilde kulüplerle birlikte çalışmalar yapmak. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz üzerine kararlar alacağız. Ben yarın Süper Lig kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağız. Başkanla bilgi alışverişi içindeydik. Değişik noktalar var. Mayıs ayında biten kontratlardan tutun, oyuncuların bizden istediği taleplere kadara. TFF ile tek bir ses haline gelmek zorundayız. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu seyircisiz oynanan maçların süreçte sağlıklı şekilde atlatıldı. Şimdi artık hep berabere yeni bir takvim oluşturmamız gerekiyor. Bunun çalışmasına da yarından itibaren hemen başlayacağız" şeklinde konuştu.SERVET YARDIMCI: GELİŞMELERE GÖRE HAREKET EDECEĞİZKulüplerle birlikte gelişmelere takip ederek yeni takvim için çalışmaların başlayacağını belirten Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu: "Bu virüsü yenebilmek için UEFA'nın almış olduğu kararla EURO 2020 ertelendi. UEFA'nın bu kararı almasındaki amaç Avrupa'daki liglerin Haziran ve Temmuz ayındaki takvimi değerlendirmekti. Biz de kulüpler berabere UEFA ile yakından takip ederek yeni takvimlerde, bakanımıza da bilgiler verecek karar alacağız. Alınan kararın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelişmelere göre hareket edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Nihat Özdemir'in açıklamaları-Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları-Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları-Mehmet Sepil'in açıklamaları-Servet Yardımcı'nın açıklamaları

 


Kaynak: DHA

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