Koronavirüs toplantısı öncesinde Erdoğan'dan açıklama Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor.

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor. Kaynak: Dunya.com