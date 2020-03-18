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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Ekonomi

Koronavirüs toplantısı öncesinde Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor.

18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:35
Koronavirüs toplantısı öncesinde Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde açıklama yapıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

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