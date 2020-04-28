Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
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Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki koronavirüs testlerinin yapım aşaması İHA kameraları tarafından görüntülendi.

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
28.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:16

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki koronavirüs testlerinin yapım aşaması İHA kameraları tarafından görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde her gün ortalama 500'ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Kovid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.

Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları gerek PCR numuneleri alınırken, gerekse laboratuvarda örnekleri sonuçlar için hazırlarken büyük bir özveriyle çalışıyor. Ayrıca, örneklerin hazırlandığı Mikrobiyoloji Laboratuvarında özel tulumlar, eldiven ve siperlikli maskenin yanı sıra özel koruyucu önlükler ve gözlükler de kullanıyor.

"KORONAVİRÜS TESTLERİNDE EN UFAK BİR AKSİLİK YALANCI NEGATİF ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR"

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, koronavirüs salgınının ilk başladığı günden itibaren yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Ağaçfidan, "Hastanemiz koronavirüs ilk çıktığı günden beri kovid-19 testini uygulama alanına alan ilk merkezlerden birisidir. Dolayısıyla şu anki çalışma kapasitemiz göz önüne alındığında ciddi oranda İstanbul'a hizmet veren bir merkeziz. 7 gün 24 saat hastalarımıza hizmet veriyoruz. Alınmış olduğumuz örneklerden burun sürüntü veya boğaz sürüntü örneklerinde virüsler araştırılarak ayrıştırılıyor. Örnekler doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor. O nedenle burada yapılan işlemdeki en ufak bir aksilik test sonucunun negatif çıkmasına, yalancı negatif çıkmasına sebep olabilir." dedi.

NEGATİF BASINÇLI KABİN NEDİR?

Türkiye'de sayılı hastanede bulunan negatif basınçlı kabin sistemi koronavirüs salgınının başlamasıyla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde faaliyete geçti. Negatif basınçlı kabin PCR örneği alınırken içerideki kirli havayı steril hale getiriyor.

Negatif basınçlı kabin, hastanın bulunduğu alandaki havanın numune alım alanı dışına yayılmasını engelleyerek koruma sağlıyor. Kabin hastanın bulunduğu alandan, numune alan sağlık çalışanına havanın geçişi engellenerek bulaş riskini azaltıyor. Ayrıca hasta çıktığında, hastanın giriş yaptığı alandaki havayı temizleyip bir sonraki hastaya da hijyenik bir alan oluşturarak hastalar arasında bulaşması da engelliyor.

(İsmail Coşkun/İHA)

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi

Kaynak: İHA

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