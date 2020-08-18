Koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi, hastaneye kaldırıldı SİVAS'ta, polisin rutin denetim sırasında durdurduğu kişinin, sistemde koronavirüs hastası olduğu tespit edildi.

SİVAS'ta, polisin rutin denetim sırasında durdurduğu kişinin, sistemde koronavirüs hastası olduğu tespit edildi. Polis önlem alırken, testinin pozitif çıktığını yeni öğrenen hasta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alibaba Caddesi'nde rutin koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, durdurdukları kişinin sistemde koronavirüs hastası olduğunu gördü. Bunun üzerine polis çevredekileri uyararak, önlem aldı, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ambulansla Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürdü.

Bu sırada çevredeki apartmanlarda balkonlara çıkanlar, meraklı gözlerle olan biteni izledi. Polis ekipleri, ambulansın beklendiği sırada koronavirüs hastasının oturduğu tabureyi de yakındaki çöp konteynerine attı.

Hastanın tek başına yaşadığı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bilmediği belirtildi.

Kaynak: DHA