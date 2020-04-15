Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darbetti
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Çukurova, Polis, Adana, Güncel

Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darbetti

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbetti.

15.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:46
Koronavirüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darbetti

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darbetti.

Çukurova Devlet Hastanesinde Kovid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı.

Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darbeden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın.' diyerek bize saldırıda bulundu." ifadesini kullandı.

Hastanede gözetim altında alınan L.K, test sonucuna göre Fatih Polis Merkezine götürülecek.

Kaynak: AA

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