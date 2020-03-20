Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek
Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir.
20.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:07
Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com