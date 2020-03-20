Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara "eNabız"dan ulaşabilecek
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.
20.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:54
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA