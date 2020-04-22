Koronavirüs testi yapılmayan mülteci kampları risk altında: Lübnan'daki kampta ilk vaka Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını, mülteci kamplarını tehdit altında bırakıyor. Dünya genelinde 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu kampların neredeyse hiçbiri kapsamlı bir Covid-19 testine tabi tutulmadı.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını, mülteci kamplarını tehdit altında bırakıyor. Dünya genelinde 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu kampların neredeyse hiçbiri Covid-19 testine tabi tutulmadı. Dünyada 70 milyondan fazla insan, savaş ya da çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, 10 milyondan fazla insansa mülteci kamplarında yaşamını sürdürüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com